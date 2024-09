Požar na strehi z glasnim pokom

Zvečer je bilo na širšem območju Trsta slišati glasen pok, ki je marsikoga prestrašil. Šlo je za eksplozijo na strehi petnadstropne stanovanjske hiše v Ulici Ricci (pri hišni številki 3), kjer je neko delovišče. Po navedbah gasilcev, ki so bili na prizorišču že kmalu po 20. uri, je najprej izbruhnil požar, do eksplozije pa je prišlo med samim gašenjem, ker je iz neke jeklenke uhajal plin. Nihče se ni poškodoval, niti stanovalci niti gasilci. Ob 21.15 so sporočili, da je požar pogašen, na strehi poteka postopek hlajenja in zavarovanja območja. Na kraju so tudi reševalci službe 118, policija ter lokalna policija.