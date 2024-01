Predstavniki Ansalda prihajajo v Boljunec

Predstavniki družbe Ansaldo Energia - v tem trenutku edinega subjekta, pripravljenega prevzeti tovarno finske multinacionalke Wärtsilä - bodo v prihodnjih dneh prispeli v Trst, da bi si pobliže ogledali industrijski obrat v Boljuncu. Ogled naj bi opravili v petek. To izhaja z včerajšnjega zasedanja omizja, katerega cilj je izdelati in udejanjiti programski sporazum in ki ga je kot običajno gostilo ministrstvo za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo, potekalo pa je delno v živo in delno na daljavo. Zraven so bili, med drugimi, predstavniki ministrstva za delo, Dežele FJK, sindikatov, zveze Confindustria za Severni Jadran, tržaške pristaniške uprave ter seveda družbe Wärtsilä.

Sestanek, ki je bil tokrat dokaj kratek (razprava je trajala le dobro uro), je uvedel Giampero Castano, izkušen svetovalec sedanjega ministra Adolfa Ursa in raznih njegovih predhodnikov. Izpostavil je, da je ministrstvo pravo okolje za snovanje prihodnjih projektov, investicij in določanje potrebnih finančnih virov ter sredstev.

Delegacija družbe Ansaldo Energia bo Trst in Boljunec kot omenjeno predvidoma obiskala v petek. Na programu so razna institucionalna srečanja ter ogled tovarne. Kot izhaja iz sindikalnih virov, sta menedžerja družbe Ansaldo Energia, ki ima sedež v Genovi in je v lasti Državne razvojne banke, na rimskem sestanku ob napovedi tržaškega obiska tudi povedala, da se je podjetje že aktiviralo za preučevanje nepremičnin in premoženja podjetja, petkov ogled pa bo pripomogel k temu, da bo družba podrobneje ugotovila, kaj jo tu dejansko zanima.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.