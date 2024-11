Pri Miramaru dan preživeli z redkim delfinom (video)

Prvi so ga v nedeljo zagledali člani tamkajšnjega pomorskega društva. Raziskovalci Miramarskega naravnega rezervata so ga včeraj s čolnom dosegli v grljanskem portiču, kjer se je nenavadno dolgo zadrževal. Plaval je okrog čolna in po portiču ter se igrivo prevaljal in obračal okrog vrvi in čolnov. Ugotovili so, da gre za primerek moškega spola, dolg približno dva metra. Njegovo zdravstveno stanje ni vzbujalo skrbi, saj je bil videti čvrst in živahen. Ustavili so se v portiču in opozarjali mimoidoče čolne na pozornost. Zvečer je odplaval proč.

Delfina so med drugim fotografirali in posnetke poslali slovenskemu društvu za morske sesalce Morigenos. Kolegi iz Kopra so ugotovili, da gre za isti primerek, ki so ga opazili v Tržaškem zalivu od pomladi leta 2022 do začetka leta 2023.

Včeraj ga je v objektiv ujel Tommaso Lorenzi, ki je fotoaparat s čolna spustil v vodo, pri čemer so nastali čudoviti posnetki.