Prihodnost je v pametnem električnem omrežju

Smart grid oziroma pametno električno omrežje je projekt, ki ga je razvila družba AcegasApsAmga in s katerim želi Trstu zagotoviti čistejši zrak in vse bolj digitalno prihodnost. Kako? Z izvajanjem izrednih posegov za zmanjšanje izpustov CO2, z okrepitvijo elektrifikacije in povečanjem t.i. »hosting capacity«, se pravi zmogljivosti tržaškega električnega omrežja za sprejem in upravljanje z energijo iz obnovljivih virov.

Kako bo projekt vplival na mesto, je včeraj tekla beseda v tržaški mestni hiši, kjer sta ob gostitelju, tržaškem županu Robertu Dipiazzi, spregovorila predsednik Pristaniške uprave Zeno D’Agostino in direktor AcegasApsAmga Roberto Gasparetto.

Za fleksibilno omrežje

AcegasApsAmga je iz nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost prejela 18 milijonov evrov, s katerimi namerava v obdobju 2023-2025 marsikaj ukreniti oz. narediti epohalen in ambiciozen evolucijski korak, je dejal Gasparetto. Prihodnost prinaša veliko izzivov, ki jih prinašajo naraščanje porabe in konične obremenitve, starajoča infrastruktura, prostorske omejitve in s tem povezane težave z umeščanjem v prostor in okoljska problematika.

»Povečana poraba električne energije bo seveda zahtevala večjo organizacijo omrežja, ki bo moralo biti bolj fleksibilno, da bo odjemalcem dovolilo dostop do tolikšne količine elektrike, kolikor je bodo potrebovali v določenem trenutku. Smo sredi energetskega prehoda, ko počasi opuščamo ogljikovodike za oskrbo mesta z energijo,« je pojasnil. Ukrepi ponujajo hkrati trdno razvojno osnovo pristaniškemu sektorju, ki je že ubral pot elektrifikacije pomolov.