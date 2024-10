Priložnost za izmenjavo izkušenj s Korošci

Otroška gledališka predstava Sapramiška, ki so jo v nedeljo v svetoivanskem Marijinem domu odigrali člani gledališke šole KPD Planina iz Sel na Koroškem, je uvedla letošnje 21. Koroške kulturne dneve na Primorskem, ki jih prirejajo Krščanska kulturna zveza iz Celovca, Zveza slovenske katoliške prosvete iz Gorice in Slovenska prosveta iz Trsta, katerim sta se pridružili še Združenje don Mario Cernet in Slovensko kulturno središče Planika iz Kanalske doline.

»To je že 42. izmenjava, saj poteka prireditev izmenično eno leto na Koroškem in eno leto pri nas,« je opozoril predsednik Slovenske prosvete Tomaž Simčič, ki je s predsednikom Zveze slovenske katoliške prosvete iz Gorice Milošem Čotarjem in Tatjano Oletič od Slovenske prosvete predstavil letošnje dogajanje med Trstom, Nabrežino, Opčinami in Gorico.

Danes, 17. oktobra, se bo dogajalo v Gorici, ko bo v Kulturnem centru Lojzeta Bratuža ob 19. uri politična okrogla miza z naslovom Premik Evrope na desno. Kako bo to vplivalo na narodne manjšine. V sodelovanju z nizom Srečanja od lipami bodo svoje poglede in skrbi poglobili predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Inzko, predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj, predsednik Enotne liste Gabriel Hribar, predsednik Slovenske skupnosti Damijan Terpin, predstavnik Mlade EL Luka Olip in predstavnica mladih SSk in občinska odbornica v Doberdobu Giulia Černic.

Ravno tam bo v nedeljo, 18. oktobra, ob 16. uri protagonist glasba, pravzaprav petje s koncertom mladinskih zborov, med ustaljene dogodke pa sodi srečanje treh glasbenih šol, ki bo v četrtek, 24. oktobra.

V ponedeljek, 28. oktobra, bodo ob 18. uri v prostorih SKD Igo Gruden v Nabrežini odprli razstavo mlade koroške umetnice Tamare Sadnikar, v sredo, 30. oktobra, se bo dogajanje preselilo v Finžgarjev dom na Opčinah, kjer bo lutkovna predstava Generalka lutkovne skupine Srce 2 iz Dobrle vasi. Ponovili jo boto 31. oktobra tudi v Gorici.