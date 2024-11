Primorci beremo z Barbaro Cerar

Narodna in študijska knjižnica (NŠK) pripravlja ključni dogodek bralne akcije Primorci beremo, ki bo potekal v petek (29. novembra) ob 18. uri v čitalnici na sedežu NŠK v Trstu (Ulica sv. Frančiška 20). Posebna gostja večera bo priznana gledališka igralka in pisateljica Barbara Cerar, s katero se bo pogovarjala Neva Zaghet.

Ob tej priložnosti bodo organizatorji nagradili bralce s tržaškega oddelka NŠK in drugih sodelujočih knjižnic na Tržaškem (Salež, Devin - Nabrežina, Dolina, Milje, Prosek in Opčine), ki so uspešno zaključili letošnjo bralno akcijo.

Barbara Cerar je v svojem literarnem prvencu Pretežno jasno upodobila glavno junakinjo Olgo in njen bogat notranji svet. Olga Vrabec Golob, dislektična protagonistka, nas popelje v svoje življenje, kjer se namesto na eksotične kraje podaja na umetne oploditve. Ko jo po desetih letih zakona zaradi druge ženske zapusti mož, Olga doživi globoko krizo, ki jo spremljata občutek obupa in ponižanja. Toda njeno vsakdanjost razsvetljujejo sosedje - zabavni in iskreni liki, ki ji s svojo toplino in humorjem olajšajo tudi najtežje trenutke.