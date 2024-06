Priplavala bo iz Savudrije v Trst

Festival Mare Nordest bo imel letos mednarodni, italijansko-slovensko-hrvaški pečat. Tridnevni 13. festival morja in potapljanja se bo v petek pričel s serijo dogodkov in znanstvenih srečanj v šotoru na Velikem trgu. Višek bo dogajanje doseglo v nedeljo popoldne, ko bo v Trst priplavala Silvia Boidi, plavalka na dolge razdalje. 27 kilometrov dolga pot jo bo iz hrvaške Savudrije prek Piranskega zaliva vodila vse do Trsta. Plavalka bo tako preplavala morje treh držav.

Dogodek, ki ga prireja športno društvo Mare Nordest v sodelovanju z Občino Trst in deželo Furlanijo – Julijsko krajino, so včeraj predstavili v palači Gopčevič ob Velikem kanalu. Dogajanje se bo pričelo v petek, ko bodo ob 11. uri v palači deželne vlade podelili zlate trizobe za posebne dosežke v potapljanju. Andrea Alpini bo nagrado prejel za zasluge pri raziskovanju potopljenih ladij. Potapljač je raziskal tudi ostanke čezoceanke Andrea Doria. Nagrado bodo dvignili tudi podvodni arheolog in predsednik Italijanskega inštituta za podvodno arheologijo Edoardo Tortorici, morski biolog Josè Garcia March, raziskovalec François Sarano, geolog Marco Anzidei ter fotograf Adriano Penco. Nagrado Academy Award pa bo prejelo podjetje The Submarine Exploration Company, ki proizvaja podvodne skuterje, nepogrešljive instrumente za potapljače, ki raziskujejo morske globine.

Celoten program festivala je na razpolago na spletni povezavi www.marenordest.it.