Prispel je svetovni pohod za mir

»Najin dedek hodi okoli po svetu in pravi ljudem, naj se ne kregajo.« Na ta opis je španski aktivist Rafael De La Rubia, ustanovitelj Svetovnega pohoda za mir in nenasilje, še najbolj ponosen. Danes se je De La Rubia mudil v Trstu v na tretjem svetovnem pohodu, ki se je začel pred dobrim mesecem v kostariškem San Joseju, kjer se bo tudi sklenil 5. januarja.

V sklopu tretjega Svetovnega pohoda za mir in nenasilje je bil dopoldne v gledališču Miela na sporedu koncert Peace brings the world together, ki sta ga priredili društvi Trieste Flute Association in Amici gioventù musicale. Z miroljubnimi skladbami so nastopili dijaki svetoivanske prvostopenjske srednje šole svetih Cirila in Metoda ter učenci in dijaki večstopenjske šole Campi Elisi in liceja Carducci Dante. Dopoldan so sooblikovali tudi udeleženci zadnjih etap pohoda. Intenzivni tržaški dan mirovnikov se je nadaljeval v dvorani Unicusano, kjer so priredili javno skupščino z De La Rubio.

Jutri pa bo ob 16. uri v dvorani Luttazzi v Skladišču 26 na sporedu dogodek Fari di Pace, ki ga prireja tržaška škofija, ob soorganizaciji raznih ustanov. Ob prisotnosti škofa Trevisija bo govor o vlogi katoliške cerkve pri iskanju miru, posebej pa bodo analizirali prehod orožja skozi tržaško in tržiško pristanišče. V sredo in v četrtek se bo dogajanje preselilo najprej v Novo Gorico, potem pa v Fiumicello.