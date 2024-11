Projekt žičnice prestal okoljsko presojo, uresničitev vse bližja

Zahteven in dolgotrajen postopek presoje vplivov žičnice med Barkovljami in Opčinami na okolje je končan. Zdaj lahko Občina Trst dokončno odobri spremembo prostorskega načrta, o kateri bodo razpravljali na eni od prihodnjih sej mestnega sveta. Če bo ta akt sprejet, bodo na občini lahko pripravili dokončni načrt za uresničitev žičniške naprave. Ko bo ta pripravljen, bodo o njem razpravljali na konferenci pristojnih organov in služb.

Sklep, ki zadeva okoljsko presojo, je danes podpisal pristojni za okolje v mestni vladi Michele Babuder.

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.