Proti politiki, ki briše ljudi

Nevladna organizacija ResQ - People Saving People se po enem letu sodelovanja s konzorcijem za pomoč migrantom ICS ne umika iz Trsta. Nasprotno. Svojo pomoč samo še potrjuje tudi za leto 2025. Tako sta v Novinarskem krožku danes sporočila predsednik organizacije Luciano Scalettari in sodelavec Corrado Mandreoli, ki sta predstavila enoletne izkušnje, ki so zaznamovale življenja stoterice prostovoljcev iz vseh koncev Italije in Evrope, ki je v Trstu pomagala migrantom.

Ostati človeški v Trstu. Tako je naslov poročila ResQ o petnajstmesečni družbeni izkušnji prostovoljcev (študentov, odvetnikov, socialnih operaterjev, vzgojiteljev, zdravstvenih delavcev, fizioterapevtov, gospodinj, brezposelnih, bančnikov, raziskovalcev in še bi lahko naštevali) v Ulici Udine 6 in na Trgu Libertà.

Kaj so počeli prostovoljci? Vsak je za teden dni, največ dva, pomagal skrbeti za sočloveka, je uvodoma pojasnil predsednik ICS Gianfranco Schiavone. »Kako? Preprosto tako, da so gostom posvetili pozornost, da so si pogledali iz oči v oči, si stisnili roko ali se objeli, sedli skupaj za mizo in se lotili prvih italijanskih besed. In jim seveda nalili skodelico vročega čaja, ki jim je ogrela telo in dušo ter povrnila delček izgubljene normalnosti, ki jo vsi potrebujemo. Na prvi pogled so to majhne stvari, ki pa vračajo sočloveku dostojanstvo in potrjujejo, da je treba vsakomur zaščititi temeljne človeške pravice,« je naštel predsednik ResQ Scalettari in potrdil, da se bodo vedno zoperstavili kriminalni politiki, ki poskuša ljudi »izbrisati«.

Več v jutrišnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.