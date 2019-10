Policisti so sinoči in ponoči dvakrat posredovali na katinarski urgenci. Oseminšestdesetletni moški, G.B., je ponoči grozil zdravstvenemu osebju in varnostniku. Policisti so moškega identificirali in ovadili.

Sinoči pa so policisti prav tako na katinarski urgenci ovadili in oglobili zaradi pijanosti moškega, ki je nadlegoval prisotne in je nato uriniral v javnosti.