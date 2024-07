Razkrili ime investitorja v Starem pristanišču

Tržaški občinski odbor je na včerajšnjem zasedanju izbral investitorja za urbano prenovo tržaškega Starega pristanišča. Občinske voditelje je prepričal predlog skupine Costim, ki je uspešna na področju razvoja nepremičnin in urbane regeneracije, ki je za prenovo Starega pristanišča predvidela naložbo v vrednosti več kot 600 milijonov evrov v skladu s prostorskim načrtom Starega pristanišča oziroma smernicami Občine Trst in konzorcija Ursus.

Tržaški občinski odbor je sprejel sklep, ki ga je ponudil občinski odbornik za proračun in Staro pristanišče Everest Bertoli ter posledično prižgal zeleno luč predlogu javno-zasebnega partnerstva, ki ga je predložil nepremičninski velikan Costim, se pravi hčerinsko podjetje družbe Polifin družine Bosatelli. Skupina Costim si prizadeva za uresničitev vse bolj industrializirane in digitalizirane realnosti, ki bo lahko inovativno in celostno razvijala obsežne projekte trajnostne urbane regeneracije.

Predstavljeni predlog urbane prenove predvideva dela, ki vključujejo preureditev celotnega 66-hektarskega območja Starega pristanišča po smernicah enotnega in trajnostnega projekta, ki vključuje dostop do morja na tem delu mesta, ki je bil desetletja nedostopen in zapuščen, spodbujajo širitev območij za pešce in ustvarjajo živahen javni prostor z bogato ponudbo za mlade, odrasle in starejše osebe, vključno z ureditvijo ustreznih prostorov za raziskovalne in inovacijske centre ter povezavo z intermodalnim prometnim sistemom (tudi glede na bližino železniške postaje).

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.