Rdeči križ odpira novo ambulanto v Trstu

Po praznovanjih ob 160. obletnici delovanja svetovnega Rdečega križa, namerava njegov tržaški odbor okrepiti svoje delovanje v prid javnega zdravstva. V teh dneh odpirajo na svojem zgodovinskem sedežu na Trgu Sansovino v Trstu novo ambulanto. Kot poudarjajo, bodo storitve na voljo za kogarkoli in zlasti za ranljive skupine.

Na Trgu Sansovino bo ambulanta odprta vsako sredo in petek med 7.30 in poldne. Od 7.30 do 10. ure bo osebje Rdečega križa na voljo za odvzem raznih vzorcev, od 10. ure do poldne pa za druge osnovne zdravstvene storitve, med drugim injekcije, merjenje holesterola in glukoze. Priporočena je rezervacija preko klica na telefonsko številko 040 313131, interna številka 1.

Prostovoljci Rdečega križa bodo nudili zdravstveno pomoč tudi v lekarni v Žavljah ter lekarni Il Giglio (Ulica Belpoggio 4). V obeh bodo na voljo ob torkih med 8. uro in poldne, obvezna je predhodna rezervacija.