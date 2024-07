Poklon prednikom in slovenskemu pomorstvu

»To je zadnja še obstoječa mreža, s katero so naši predniki na tržaški obali lovili tune. Podaril nam jo je Nabrežinec Ivo Pertot,» je predsednik Ribiškega muzeja tržaškega Primorja Franco Cossutta pokazal na veliko mrežo, ki visi na zidu prireditvenega prostora. »Mreža nam sporoča, da praznika ne prirejamo le, da bi v toplih večerih kaj skupaj pojedli in popili. V teh dneh se spominjamo naših prednikov, ki so od Trsta do izliva reke Timave gradili temelje slovenskega pomorstva.«

Kljub pasji vročini je v četrtek popoldne na prireditvenem prostoru ob Ribiškem muzeju v Križu kar mrgolelo marljivih prostovoljcev, članov Športnega društva Mladina, ki prireja Ribiški praznik, in drugih Križanov.

Če so mlajši tekali gor in dol, da bi vse pravočasno pripravili do prihoda prvih gostov, pa se je v senci pod jadrom hladila skupina manj mladih, a zato nič manj energičnih vaščanov in vaščank, ki so se že dan pred začetkom praznika lotili priprave sardonov »na šavor». »Najprej je bilo treba pomokati in ocvreti 120 kilogramov sardonov,» je hitela razlagati ena od kuharic, »medtem smo narezali približno 90 kg čebule.« »Čebule morajo biti šofigade, kot bi rekli Tržačani, počasi dušene na olju,» je v besedo vskočil drug gospod. Manjkati ne smejo niti belo vino in kis, ki jedi da svežino. Sledi zlaganje rib in zelenjave v posode, v plasteh, kot lazanja. »Dlje sardone pustiš v čebuli, boljši so. To je bil namreč način shranjevanja rib, da se ne bi pokvarile,» je še razložil gospod in nas napotil v prostore doma Alberta Sirka, kjer je druga skupina žensk v eni od sobi sardone panirala.

Drevi bodo ob 21. uri publiko v Križu s predstavo U’d Babca du Klanca zabavale Kriške ribice, jutri pa se bo ob isti uri z dalmatinskimi pesmimi predstavila klapa Solinar. Pred tem bo ob 18. uri turnir briškole in more cantade. Praznik se bo v ponedeljek ob 21. uri sklenil s koncertom Od Mozarta do Morriconeja. Ribje specialitete bo mogoče okušati vsak dan od 18. ure dalje.