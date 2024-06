Rjavo obarvan kriški portič

Rjava sluz, ki se že nekaj dni zadržuje v Tržaškem zalivu, je popolnoma »prekrila« tudi kriški portič na Mulu. Prizor, ki se je prikazal jutranjim obiskovalcem, je bil nenavaden, saj so plovila dejansko stala v rjavo pobarvanem morju. Podobno je bilo tudi v portiču v Brojnici in na sosednji plaži na Šoniku.

Želatinaste prevleke so naraven pojav in same po sebi niso nevarne za zdravje, pravijo strokovnjaki, vendar pa se vanje lahko ujamejo številni, tudi patogeni organizmi, na primer fekalne bakterije, za katere ni ravno zaželeno, da zaidejo v telo. Morje bo očistil nekoliko močnejši veter, do takrat ni priporočljivo kopanje.

Iz starega ribiškega škvera na Mulu so medtem s čolnom odpeljali zadnje vreče s pretežno lesnimi naplavinami (vmes je bila sicer tudi plastika), posledica jesenskega slabega vremena. Za odvoz je poskrbela tržaška občinska uprava na priporočilo društev, ki lepo skrbijo za portič, v Brojnici so tamkajšnjo plažo že zdavnaj počistili lastniki gostilne Bellariva (družina Tretjak Paulina), medtem ko Šonik žal ostaja še naprej zelo zanemarjen. Pred nekaj tedni je na območju večji podporni zid zgrmel v morje, stopnišče, ki povezuje Šonik z Obalno cesto, pa je v zelo slabem stanju.