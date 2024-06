S pilatesom vabijo v mestni park

Rajonski svet za Sv. Jakob in Staro mitnico se trudi, da bi na svojem območju oživil mestne parke. Sem spadajo park vile Sartorio, Basevi in tisti v Ul. Orlandini na Pončani.

V slednjem bodo organizirali niz ur pilatesa, ki ga bo vodilo društvo Arkai. Kot je pojasnil rajonski svetnik skupine Punto Franco Luca Gojak, bodo občanom ponudili tri srečanja v juniju in tri v avgustu. Prvo bo že danes, naslednja 11. in 19. junija ter 1., 7. in 16. julija. Vsa bodo trajala od 18.30 do 19.30. V primeru slabega vremena bodo organizatorji poskrbeli za nadomestne termine. Udeleženci morajo s sabo prinesti podlago in vodo, tudi razpršilo proti komarjem bo najbrž uporabno.

»Niz organiziramo tudi zato, da ljudi spodbudimo k fizični aktivnosti in združimo ljudi na tem območju,« je izpostavil rajonski svetnik Paolo Silvari (Naprej, Italija). »Prebivalcem želimo pomagati s pozitivnimi vplivi na zdravje,« je dejal Gojak. Roberta Dambrosi (mešana skupina) pa je pripomnila, da v tem parku večkrat prihaja do nezakonitih dejavnosti; če bodo v njem organizirali dejavnosti za vse občane, pa bo tega vedno manj.

Lani so v parku v Ul. Orlandini imeli le bralne urice skupine Rojeni za branje, letos pa želijo tja privabiti občane vseh starosti.