S počitniško prikolico kar po ozki in strmi Ulici Sara Davis

Danes zjutraj se je nemški avtomobil s počitniško prikolico zagozdil v ozki in strmi Ulici Sara Davis v Rojanu. Lokalni policisti so ulico zaprli za promet, vozniku pa so iz zagate pomagali gasilci. Turista, ki je zelo verjetno želel voziti proti Opčinam, sta najbrž spravila v zmoto satelitski navigacijski sistem (GPS) ali program Google maps.

Pred nedavnim smo poročali o avtomobilu s počitniško prikolico, ki se je zagozdil na eni najbolj strmih tržaških rebri, Ulici Bonomea. Tudi takrat so vozniku priskočili na pomoč gasilci.