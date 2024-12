Sanjskih služb v Trstu ni več

Glavni problem tržaškega delovnega trga ni razpoložljivost delovnih mest, temveč delovni pogoji.To izhaja iz poročila sindikata CGIL ob koncu leta. Na novinarski konferenci so danes opisali sliko z več senčnimi kot sončnimi platmi, indikatorjem navkljub.

Poročilo so predstavili generalni sekretar CGILza Tržaško Massimo Marega, vodja odseka za javne uslužbence Mafalda Ferletti, odgovoren za delavce v trgovini in turizmu Andrea De Luca ter vodja oddelka za prekarne delavce Nicola Dal Magro.

Z Marego je Dal Magro predstavil tudi raziskavo o porastu realnih plač v Trstu. Iz nje izhaja, da zaposleni in upokojenci niso imeli niti zadostnega porasta, da bi ublažili inflacijo. Dohodki samostojnih podjetnikov in podjetnikov pa so se podvojili. »To so posledice odločitev,«je kritiziral generalni sekretar. V državnih proračunih se daje jasno prednost samostojnim podjetnikom, uslužbencem pa se noče pomagati. To je razvidno tudi v Trstu, kjer znaša povprečna letna plača v gostinstvu 11.000 evrov. Obregnil se je tudi ob izrazito turistično preusmeritev Trsta, saj je delo v tej panogi slabo, tovarniško tradicijo Trsta pa se je povsem opustilo. Skrbijo ga tudi govorice, da bi industrijska cona lahko postala logistično območje, saj potrebuje logistika manj delavcev. Povrhu pa ima slednja nižje multiplikatorje.

V novem letu, je obljubil, se bodo sindikati borili za vnovična pogajanja z Občino Trst. Ta so v zadnjih letih zamrznila, sindikati pa hočejo pogajalsko moč, tudi glede Starega pristanišča, ki ne sme postati »drugi Portopiccolo, z ne ravno pozitivnimi učinki,« je zaključil Marega.