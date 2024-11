Šest jezikov, a brez slovenščine

Italijansko obrambno ministrstvo je pred avstro-ogrskim vojaškim pokopališčem za padle v prvi vojni postavilo informativne table v šestih jezikih, med katerimi ni slovenščine. Napisi ministrskega Urada za zaščito kulture spomina so v italijanščini, angleščini, francoščini, nemščini, španščini in poljščini.

Zanimivo, da so, poleg slovenščine, »pozabili« tudi na madžarski jezik, saj so na strani Avstro-Ogrske prav na Krasu množično bojevali tudi Madžari. Župan Igor Gabrovec je obveščen, da na tabli ni slovenskega napisa in napoveduje, da bo na to pomanjkljivost opozoril pristojni ministrski urad.

Vojaško pokopališče, ki hrani ostanke 1934 vojakov, je bilo v središču pozornosti poleti leta 2022, ko sta mlada traperja tam posnela nespoštljiv videospot. Dvojica v videu skače in pleše med grobovi, se jih dotika, sede na spominsko ploščo, dviguje sredinec in z roko posnema pištolo, položeno na sence.

Traper Senx se je z videom na svojem profilu na Instagramu opravičil vsem tistim, ki jih je video v pokopališču prizadel, Gabrovec pa je vseeno zadevo prijavil nabrežinskim karabinjerjem. Nekaj dni po dogodku so na pokopališču priredili srečanje z namenom, kot so podčrtali pobudniki, da se padlim vojakom vrne zasluženo dostojanstvo.