Škedenj počasi doživlja preporod

Ko so marca lani porušili še zadnje dele škedenjske železarne, se je za bližnjo okolico začelo novo poglavje. Pozitivni učinki se poznajo zlasti v Škednju, ki postaja ponovno zanimiv predel mesta. Prebuja se nepremičninski trg, odpirajo nove dejavnosti in pust je v zadnjih letih ponovno zaživel, ne samo ob koncu zime. Tako so nam povedali krajani, ko smo obiskali četrt sredi vročega poletja.

Svoja mnenja so nam zaupali Roberta Millini, lastnica trgovine z oblačili Roby Abbigliamento, Claudia Cergol, lastnica mlekarne Bar Latteria da Claudia, Cristina Corossi iz ribarnice L’angolo del mare in predsednik ter član društva Proloco Servola Škedenj Luca Fragiacomo in Giacomo Della Giustina.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.