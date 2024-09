Skupnosti predali kotiček vasi, ki ga lahko vsi uporabljajo za sprostitev

Na Fruševci nedaleč od zgoniške občinske stavbe so včeraj predali namenu Sinergični vrt. Mala idila sredi vasi diši po sivki in rožmarinu, ob pravem času pa bo objeta v rdeče vrtnice. Prostor, ki ga namenjajo skupnosti, je nastal s sodelovanjem med organizacijo Cest, ki skrbi za osebe s posebnimi potrebami, Skladom Mitja Čuk, zgoniško občino, tamkajšnjo osnovno šolo Lojze Kokoravec Gorazd - 1. maj 1945 ter sesljanskim centrom CEO-VZS. Cest se je pred časom odzval na deželni razpis in za ureditev prostora prejel 5000 evrov.

Varovanci in osnovnošolci so od junija do danes posadili dišeče rastline in uredili prostor. Na njem so postavili tudi dve klopi. »Skupnosti smo predali lep kotiček vasi, ki ga lahko vsi uporabljajo za sprostitev,« je povedala županja Monica Hrovatin, »ker gre za rezultat sodelovanja, smo ga imenovali Sinergični vrt.« Na kraju namerava občina prirediti kulturne dogodke. Za začetek so včerajšnjo predajo otroci osnovne šole pospremili s pesmijo.

»Osebe s posebnimi potrebami nimajo samo potreb, ampak lahko za družbo marsikaj naredijo,« je še med pripravami povedala direktorica Cest Maja Tenze. Včeraj pa so na predaji bili prisotni še predsednik Maurizio Pessato, tržaški odbornik za socialo Massimo Tognolli in njegov predhodnik in deželni svetnik Carlo Grilli. Slednji je poudaril, da je pri oskrbi oseb s posebnimi potrebami pomembno sodelovati brez političnih ali drugih predsodkov, saj je njihova vključitev v družbo skupnega interesa.