Sneg pobelil najvišje predele Kraške planote

Močan dež se je pozno sinoči na Tržaškem ob vdoru hladnejšega zraka marsikje na Kraški planoti spremenil v sneg. Snežilo je med drugim na Opčinah, na Padričah, v Gropadi in v Bazovici, najmočneje in dalj časa pa v najvišjih vzhodnih predelih Krasa, kot denimo v Gročani, kjer so bile temperature nekoliko nižje. Tam danes kakih pet ali šest centimetrov debela snežna odeja prekriva travnike, hiše in ceste. V Bazovici je bila sinoči prava snežna ujma, je bilo videti iz posnetkov. Drugod je ob povečani jakosti padavin snežilo, kasneje, ko so padavine slabele, pa je spet deževalo.