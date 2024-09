Sokol tudi uradno lastnik nabrežinskega igrišča

Amatersko športno društvo Sokol je tudi formalno lastnik igrišča sredi Nabrežine. 19. septembra so njegovi predstavniki podpisali kupoprodajno pogodbo in od nepremičninske družbe Dom odkupili »kampo«, kot mu pravijo domačini. Zanj so odšteli 105.177,65 evrov, v vsoto pa so všteti stroški za odkup zemljišča in zgrajenih struktur, za DDV, notarjev honorar in davki, je pojasnil predsednik ŠD Sokol Pavel Vidoni in ocenil, da bo septembrski datum ostal zapisan kot mejnik v zgodovini nabrežinskega društva.

»Amatersko športno društvo Sokol, oziroma takrat Športno društvo, je bilo ustanovljeno marca leta 1966, po zaslugi nekaterih mladih, ki so bili aktivni v prosvetnem društvu Igo Gruden. S tem so želeli nuditi mladim Nabrežincem organizirano športno dejavnost,« je v tiskovnem sporočilu spomnil Vidoni. V brošuri, ki je izšla ob 30-letnici neprekinjenega delovanja, so obudili spomin na prvo igrišče.

»Z županovim posredovanjem smo stopili do lastnika in dosegli, da je bil pripravljen za primerno (za nas visoko) ceno odstopiti njegov del. Ostala je še »malenkost«, najti odgovarjajočo vsoto (dva milijona in pol takratnih lir), da bi travnik z igriščem ponovno postal last domačinov. Družba, lastnica večjega dela travnika, ni kazala resne volje za rešitev problema, zato se je bilo potrebno obrniti na podpornike, ki bi nam »posodili« potrebno vsoto. Vsekakor smo s pomočjo domačinov, SKGZ-ja in nekaterih posameznikov prišli do potrebne vsote za prvi obrok podpisane zapadle menice. Manjkajočo vsoto smo dobili s prodajo dela travnika Slovenskemu dobrodelnemu društvu, kar ni oviralo uporabe igrišča, tudi ne prirejanja društvenih praznikov. Vsa zadeva se je dokončno uredila po sedmih letih, ko je SKGZ odkupila preostali del in odplačala »delničarje-podpornike«. Celotni travnik je tako postal last slovenskih organizaciji.«

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.