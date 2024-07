Španski serijski morilec v Trstu

Španski detektiv vztrajno išče serijskega morilca, ki naj bi se iz mesta Valladolid nazadnje premaknil v Trst. V središču tega mesta, ob Velikem kanalu in nato na območju Ulice Roma, danes snemajo kadre za drugo sezono španske televizijske serije Memento Mori, in sicer za platformo Amazon Prime Video.

Prvo sezono trilerja, ki je zasnovan na trilogiji pisatelja Cesarja Pereza Gellide, so predvajali od konca oktobra lani za skupnih šest epizod, ki so se v glavnem odvijale v Valladolidu. Psihopatski serijski morilec Augusto Ledesma (igra ga Yon González, ki je včeraj snemal kadre ob kanalu) je še vedno na prostosti, išče pa ga policijski inšpektor Ramiro Sancho (Francisco Ortiz).

Zaradi snemanja je del Ulice Roma popoldne zaprt za promet, nove zapore pa za jutri napovedujejo pri Svetem Vidu. Občina Trst obvešča, da bosta jutri (sreda) med 14. uro in polnočjo zaprta Ulica Capuano (med ulicama Santi martiri in Cornelia Romana) ter del Ulice Ciamician. Od polnoči do 15. ure v četrtek pa bo za promet zaprta Ulica Muda Vecchia (ob palači Costanzi za Velikim trgom), kot tudi razstavna dvorana Veruda. Lokalni policisti bodo lahko za največ pet minut po potrebi zaprli tudi druge ulice v mestnem središču.