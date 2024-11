SPDT svojo 120-letno zgodbo zaupal dokumentarcu

Slovensko planinsko društvo Trst (SPDT) je svojih prvih 120 let delovanja proslavilo tudi z dokumentarnim filmom Razprimo peruti. Predvajali so ga v sredo zvečer v polni dvorani Narodnega doma v Trstu. Na slovenskem kanalu Rai3 bis si ga bomo lahko ogledali v nedeljo, 8. decembra, ob 20.50 (po večernih poročilih) in v četrtek, 12. decembra, ob isti uri.

»S ponosom gledamo na prehojeno pot. S hvaležnostjo smo se želeli spomniti naših predhodnikov, ki so začrtali smernice našega društva. Danes nas je preko 400, ki vsak dan ustvarjamo pestro društveno življenje v ljubezni do gora in slovenskega jezika. Kako vse to poteka, pa v dokumentarcu, ki je nastal v sodelovanju s slovenskimi programi Rai, pripovedujejo sami člani,« je opisala Marinka Pertot, predsednica SPDT.

Režijo 30-minutnega filma podpisuje Ivana Suhadolc. Skozi pričevanja članov in voditeljev SPDT lahko spoznamo aktivnosti društva. To se deli na več odsekov, in sicer pohodniškega, alpinističnega in kolesarskega. SPDT-jevci pa se po strmih belinah radi tudi spuščajo s turnimi smučmi in razvijajo več projektov v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije ter drugimi športnimi društvi. Dokumentarec seže dlje v zgodovino društva, in sicer do tajnega delovanja v času fašizma pa do njegovih prvih korakov in ustanovitve leta 1904. Svoj sedež je takrat dobilo ravno v Narodnem domu.

