Spet bodo odprli mestne parke

Občina Trst obvešča, da bodo zaradi napovedanega izboljšanja vremenske slike jutri (sobota) ponovno odprli mestne parke in vrtove. Slednje so v preteklih dneh zaprli za obiskovalce zaradi močne burje, ki je razsajala in lomila veje.

Jutri bo vreme sicer precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -1, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 5 do 8, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo precej jasno vreme. V ponedeljek bo morju občasno lahko nekaj nizke oblačnosti. V višjih legah pa bo precej toplo.