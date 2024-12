Spolno nadlegoval študentko v tržaškem lokalu

Tržaški policisti so ovadili tridesetletnika, ki naj bi v tržaškem lokalu Deus na Trgu Venezia spolno nadlegoval dvajsetletno študentko. Do nadlegovanja je prišlo med plesom, ki so ga priredili za noč čarovnic, se pravi 31. oktobra, so danes sporočili.

Žrtev, doma iz mesta Vittorio Veneto pri Trevisu, je dogodek prijavila in poudarila, da nadlegovalca ni poznala. Policisti iz oddelka pri Sv. Soboti so med preiskavo ugotovili, da se ji je moški, italijanski državljan približal, medtem ko je plesala. Študentka mu je skušala večkrat dopovedati, naj jo pusti pri miru in se je skušala večkrat oddaljiti, so še pojasnili. Moški pa jo je z eno roko še naprej držal pri sebi, z drugo pa se je vztrajno dotikal njenih intimnih delov telesa.

Identificirali so ga s pomočjo očividcev. Nato je njegovo identiteto potrdila še žrtev.