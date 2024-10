Spomnili se bodo patra Corteseja

Ob 80-letnici mučeniške smrti duhovnika, minorita patra Placida Corteseja (Cres, 1907 – Trst, 1944) bo v torek ob 11. uri v cerkvi sv. Frančiška v Ulici Giulia slovesno somaševanje.

Mašo bodo darovali v sklopu tridnevnega romanja v Trst in na Cres, ki ga prireja Italijanska minoritska provinca sv. Antona Padovanskega v sodelovanju s slovensko in hrvaško minoritsko provinco. Somaševanje v Trstu, ki bo deloma tudi v slovenščini, bo vodil tržaški škof Enrico Trevisi. Ob njem bodo generalni vikar koprske škofije msgr. Slavko Rebec, provincial slovenskih minoritov, p. Milan Kos, Anton Bedenčič, škofov vikar za slovenske vernike na Tržaškem, vicepostulator iz Padove, pater Giorgio Laggioni, in drugi duhovniki. V latinščini, slovenščini in italijanščini bo pela priložnostna moška skupina pod taktirko Bogdana Kralja.

Pater Cortese je bil tesno in tragično povezan s Slovenci. Če je bil pred vojno priljubljen spovednik in zelo uspešen urednik revije Messaggero di Sant’Antonio, ga je čas vojnega nasilja in sovraštva potisnil še na drugačna področja dela, ki se ga je lotil zaradi ljubezni do bližnjega in čuta za pravičnost, ne zaradi ideoloških izbir. Pomagal je slovenskim in hrvaškim internirancem v fašističnem taborišču Chiesanuova v Padovi in v drugih taboriščih. Po zlomu Kraljevine Italije septembra leta 1943 pa je priskočil na pomoč številnim civilnim in vojaškim internirancem na begu, Judom, preganjancem in članom odporniškega gibanja različnih narodnosti. To ga je stalo življenje, saj je bil 8. oktobra 1944 aretiran v Padovi in prepeljan v Trst. Kljub mučenju nikogar ni izdal in je sredi novembra 1944 izdihnil v podzemnih celicah na sedežu nacistične policije gestapo na Trgu Oberdan.

Romarji iz Padove bodo pred odhodom na Cres obiskali tudi Trg Oberdan in Rižarno. O patru Corteseju je pri založbi Mladika pred kratkim izšla dvojezična knjiga Ruah, Vetje Duha.