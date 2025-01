Spomnili so se 80. obletnice napada na bunker

»Snov obstane in živi.« S tem citatom iz pesmi slavnostnega govornika Borisa Pangerca bi lahko strnili današnjo proslavo v Borštu ob 80. obletnici napada na tamkajšnji partizanski bunker.

Proslava v borštanski srenjski hiši se je začela s poklonom manjše delegacije padlim v napadu na bunker. Predstavniki borčevskih organizacij in kopica predstavnikov institucij so šli do dvorišča domačije Petarosev, kjer so partizani pred tistim usodnim 10. Januarjem 1945 izkopali in uspešno uporabljali bunker z radijskimi napravami. Po povratku delegacije se je proslava začela z nastopom Mešanega pevskega zbora Slovenec-Slavec pod taktirko Danijela Grbca. Emil Petaros, predsednik Srenje Boršt, je poskrbel za uvodni pozdrav, v katerem je spomnil na pomen 10. januarja za vaščane. O tem, da je datum v Borštu zelo občuten, pa je včeraj pričalo še marsikaj, od ganjenosti govornikov in udeležencev proslave do publike, ki je v nabito polni dvorani sedela celo na tleh in izkoristila dodobra vsak kvadratni centimeter srenjske hiše. »Veliko se je spremenilo,« je dejal Petaros o naglih spremembah zadnjih desetletij. »Ideali in spomeniki NOB so večkrat zanemarjeni,« je dejal. V dolinski občini pa ni tako: publika je bila res številna, pa čeprav ne ravno v rosnih srednjih letih. Prisoten je bil tudi celotni občinski odbor, kar je izpostavil župan Aleksander Coretti. »Vsi smo tukaj, kot se spodobi in kot bo vedno, dokler bom župan,« je dejal o svoji ekipi. »Nismo pozabili in ni nam vseeno,« je dejal o negovanju spomina in izpostavil pomen boja za svobodo narodov in ljudi.