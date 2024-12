Spomnili so se Liliane Resinovich

V parku nekdanje psihiatrične bolnišnice pri Svetem Ivanu v Trstu so se danes dopoldne spomnili Liliane Resinovich, Tržačanke, ki je izginila pred natanko tremi leti, 14. decembra 2021. 5. januarja 2022 so jo nato mrtvo našli v goščavi v zgornjem delu parka. Marsikatere plati njene smrti ostajajo po vsem tem času še vedno skrivnost.

Poleg pokojničinih prijateljev in znancev, sta bila prisotna tudi njen brat Sergio Resinovich in Claudio Sterpin, s katerim naj bi bila Resinovich v zunajzakonski zvezi. Sebastiano Visintin, mož pokojnice, pa se spominskega dogodka ni udeležil. Če so se nekateri samo spoštljivo sprehodili do kraja najdbe trupla, tja položili cvet in se v tišini spomnili pokojnice, pa so se drugi morbidno naslajali nad intimnimi detajli njene zgodbe.

Prisotne so bile številne televizijske ekipe, ki so v parku postavile pravi televizijski studio v malem. Ena od voditeljic je na primer pogovoru Sterpina spraševala, ali je Liliano Resinovich učil plesanja tanga, »najbolj strastnega plesa zaljubljencev«. Nekdanji tržaški vrhovni tožilec Antonio De Nicolo je sicer že leta 2022 govoril, da se v zvezi s primerom smrti Liliane Resinovich dogaja vzporeden medijski proces. Današnje dogajanje je dokazalo, da po treh letih ta medijski proces še traja.