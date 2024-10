Spoznavali so kulturo priprave in pitja kave

Ljubitelji italijanskega espressa, ki so v teh dneh skoraj v celoti napolnili mestne hotele, so včeraj v kongresnem centru Generali v Starem pristanišču že drugi dan zapored okušali različne mešanice in spoznavali kulturo priprave in pitja kave. Na bienalni prireditvi Triestespresso Expo, ki je letos doživela enajsto izvedbo, so priredili različne delavnice, posvet o kavnem poslu v Turčiji, popoldne pa tudi tekmovanje v pripravljanju najboljšega kapučina v skodelici. Na sejem je prišla tudi množična delegacija slovenskih hotelirjev, ki jih je spremljal direktor Turistično-gostinske zbornice Slovenije Fedja Pobegajla. Ta je dejal, da so na tržaškem sejmu že drugič in da so se za ponoven obisk odločili, ker tudi v Sloveniji narašča zanimanje za kavni sektor. »V Trstu imajo možnost spoznati glavne akterje dolge kavne proizvodne verige,« je dejal slovenski gost.

Dopoldne so zaznamovali gostje iz Turčije, ki so govoril o razvoju kavnega tržišča v Turčiji, o trenutni situaciji in izzivih za prihodnost. Iz posveta je izšlo, da imajo tudi v Turčiji vse bolj radi espresso kavo, ki jo pripravljajo s kavnimi aparati. V letošnjem letu je kar 57 odstotkov prodane kave šlo za pripravo espressa, sledi kava iz filter kavnih aparatov, nato kavne kapsule. Tradicionalna turška kava iz fino mletih kavnih zrn brez filtriranja pa še naprej ostaja najbolj priljubljen napitek.

