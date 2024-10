Sprejeli spremembo proračuna

Sprememba proračuna 2024-2026, ki so jo v četrtek sprejeli devinsko-nabrežinski občinski svetniki (z vzdržanim delom opozicije), je vredna 400.480 evrov.

Da gre za pomembno varianto, je po poročanju odbornice za bilanco Irene Blasig opozoril devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec. Med postavkami, ki jih vključuje sprememba, je na primer 43 tisoč evrov za vzdrževanje zelenih površin. Dela glede tega ne manjka, je namignil in spomnil na akcijo na cesti med sesljanskim krožiščem in Vižovljami, ali čiščenje v Nabrežini na poti proti Sokolovemu igrišču. Dlje se je zaustavil pri poti, ki iz Sesljana vodi v zaliv, kjer so zemljišča v glavnem last zasebnikov, ki jih sploh ne vzdržujejo. Napovedal je sklic srečanja z njimi, da se bo v zimskem času poskrbelo za nujne posege. Če ne bo posluha, bo župan primoran sam ukrepati, račun pa bo moral poravnati lastnik.

Med postavkami, ki jih še predvideva sprememba, je tudi varnost v vseh šolah na občinskem ozemlju oz. preverjanje prisotnosti radona v njih, za kar bo namenjenih 17 tisoč evrov. Tega so se že lotili in radon zasledili v dveh šolskih poslopjih v Nabrežini, računajo pa, da bodo težavo hitro odpravili.

Dlje so obravnavali vprašanje svetnice Daniele Pallotta o domnevnih pritožbah glede delovanja občinskega doma za starejše občane Stuparich. Odbornica za socialno politiko Marjanka Ban je z Gabrovcem in Petelinom potrdila, da občina pozorno spremlja delovanje doma in preverja kakovost njegovih storitev. »Nobenih nepravilnosti nismo zaznali ali primerov pomanjkljive strokovnosti s strani zaposlenih. Oskrbovanci in njihovi sorodniki poudarjajo visoko strokovnost in prijaznost osebja. Ravno tako ni omejitev za obiske svojcev, gostje pa lahko prosto zapuščajo dom v spremstvu obiskovalca,« je zagotovila.