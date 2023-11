Sredi morja so ju našli hudo zmedena in podhlajena

Pripadniki obalne straže so včeraj popoldne posredovali v Tržaškem zalivu, kjer sta se dva moška na manjšem plovilu zaradi okvare motorja znašla v težavah. V prvih popoldanskih urah sta poklicala na pomoč v operativno sobo obalne straže. Ker ni kazalo na večjo nevarnost, so operaterji poslali na kraj privezovalce, da bi jima pomagali pripluti v pristanišče in privezati plovilo. Toda za čolnom so se medtem izgubile sledi, saj je pihala močna burja in se je oddaljeval od obale. Začeli so ju iskati tudi pripadniki obalne straže s patruljnim čolnom in ju malo pred mrakom zagledali na odprtem morju kake štiri kilometre od Miramara. Moška sta bila hudo zmedena in podhlajena. Prepeljali so ju na poveljstvo obalne straže. Čoln so privezovalci prepeljali v pristanišče.