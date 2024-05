V tržaškem zaporu spijo na hodniku

V tržaškem zaporu v Ulici Coroneo trenutno marsikateri pripornik in obsojenec spi na žimnici na hodniku. Drugi so se primorani stiskati v celicah. »Številke najbolje pojasnijo katastrofalni položaj Coronea: v njem je 150 postelj, zapornikov pa je trenutno več kot 250,« je danes pojasnil deželni vodja sindikata SAPPE Giovanni Altomare in se pritožil tudi na drugimi »pomanjkljivostmi«, ki vladajo v njem. Zapor bi moral, če bi sledil črki italijanske ustave, prevzgojiti tiste, katerim je bila odvzeta prostost, a se to ne dogaja. »Ob vsem tem zaposleni delajo z veliko profesionalnostjo, človečnostjo in vnemo, a tudi v stresu in nelagodju.« Odločevalce je povabil, naj prestopijo vrata tržaškega zapora, da se bodo sami prepričali, v kakšnih pogojih dela pravosodna policija, in v kakšnih pogojih živijo zaporniki.