Odprtje razstave je spremljal protest

V veži Trgovinske zbornice je od včerajšnjega dne na ogled multimedijska razstava Oči vojne s fotografijami, videoposnetki in teksti novinarjev agencije Albatros, zlasti Tržačana Almeriga Grilza, 37 let po njegovi smrti. Skromna postavitev se je rodila vzporedno z novo novinarsko nagrado, poimenovano ravno po njem, ki v mestu ni šla mimo neopazno. Svoje neodobravanje in ogorčenje nad odločitvijo, ki proslavlja kontroverzno osebo, so občani, ki se prepoznavajo v demokratičnem in antifašističnem Trstu, pred samim odprtjem razstave izrazili s shodom na Borznem trgu.

»Ni le Grilz. V Trstu smo priča stalnemu poveličevanju likov, ki so vezani na fašistično dvajsetletje. Stopnišče poimenovano po Granbassiju, zapor po Ernestu Mariju, ulica po Grilzu – to črno črto želimo prekiniti. Kako bi lahko prezrli poveličevanja skrajnega desničarja še z novinarsko nagrado. To je sramota za mesto in za novinarstvo,« je pred Trgovinsko zbornico dejal Pierpaolo Brovedani v imenu demokratičnega in antifašističnega Trsta.

Pri razstavi gre v glavnem za vpogled v obdobje med leti 1983 in 1987. Na štirih panojih v veži so natisnjene fotografije z vojnih območij v Burmi, Etiopiji, Libanonu, Kambodži ali Mozambiku, Grilzevi zapiski v italijanščini in angleščini ter risbe, ki ponazarjajo bitko v Angoli, odrezki člankov v italijanskih in mednarodnih medijih. Na dveh ekranih pa se vrtijo super 8 filmski posnetki oz. fotografije z Almerigovih potovanj.