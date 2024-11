Strogi so z lastniki psov

Enota lokalne policije za varovanje okolja je v prvih desetih mesecih tega leta na podlagi izvedenih nadzorov nad spoštovanjem zakona o zaščiti živali zabeležila 219 ukrepov: 181 jih je bilo administrativne narave, 38 pa kazenske. Izrekli so tudi 94 glob skrbnikom psov, ki svojih živali niso registrirali. Na področju varstva zelenih površin so zabeležili 65 ukrepov, ki so bili pretežno administrativni. Globe so izdajali tudi občanom in občankam, ki niso spoštovali pravil glede odlaganja odpadkov. Zabeležili so kar 210 ukrepov: v 95 primerih so izrekli globe, v 115 primerih pa je šlo za kazenske ovadbe.

V tem desetmesečnem obdobju pa ni bila aktivna le enota lokalne policije za okolje, ampak tudi okoljevarstveni nadzorniki, ki delajo v okviru službe, ki je aktivna od leta 2021. Štirje čuvaji v civilu nadzirajo predvsem skrbnike psov, ki na javnem mestu ne zagotavljajo fizičnega varstva psov tako, da so ti ves čas na povodcu. Od januarja do oktobra so zaradi nespoštovanja tega in zaradi nespoštovanja pravilnika, ki določa, da je treba pasje iztrebke pobirati na javnih površinah, ki so v lasti ali v upravljanju občine, izrekli 37 glob.

S temi številkami je danes postregla pristojna za lokalno policijo v mestni vladi Caterina de Gavarado, ki je v družbi poveljnika mestnih redarjev Walterja Milocchija in višjega poveljnika Luciana Momica, inšpektorja Alessandra Brescie in okoljskega nadzornika Massima Arsenija spomnila, da je v Trstu registriranih okrog 25 tisoč psov, kar pomeni, da imajo mestni redarji in nadzorniki, ki skrbijo za čisto okolje, kar precej dela, pa čeprav bi lahko upravičeno pričakovali, da je skrb za čisto okolje zaradi vsesplošnega obveščanja že močno zakoreninjena v vseh prebivalcih.

Kot je povedal okoljski čuvaj Arseni, je težko identificirati lastnike psov, ki ne čistijo za svojimi psi, saj ti iztrebke ponavadi na javnih površinah pustijo pozno zvečer ali zgodaj zjutraj, ko čuvaji niso aktivni. Kazen, ki jo v primeru neposlušnih lastnikov, ki ne pobirajo pasjih iztrebkov, lahko napišejo mestni redarji in okoljski čuvaji, znaša lahko tudi 300 evrov. Do te vsote lahko nanese tudi globa za tiste, ki svoje pse vodijo brez povodca. Arseni je opozoril lastnike psov, da je v mestu čedalje več ograjenih površin, ki so namenjena prostemu sprehajanju in druženju psov.

Lokalna policija, ki skrbi za spoštovanje zakona o zaščiti živali, pa je aktivna tudi na področju iskanja tihotapcev psov. Inšpektor Brescia je včeraj dejal, da so pred časom v sodelovanju s policijo razbili mednarodno združbo tihotapcev psov, ki so hišne ljubljenčke prodali kar 70 ljudem. Od te nezakonite trgovina z živalmi so tihotapci zaslužili med 130 in 140 tisoč evrov.