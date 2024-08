Druženje ob zavetniku sv. Jerneju

Med 19. in 25. avgustom se na Opčine vrača pester družabni program, s katerim bodo tako kot vsako leto obeležili praznik vaškega zavetnika sv. Jerneja. Na programu so glasbeni trenutki, družabne igre, zabava za otroke in verski obredi. Za ljubitelje šaha se tudi letos obeta šahovski turnir.

Večdnevno dogajanje tudi letos prireja konzorcij Skupaj na Opčinah v sodelovanju z Občino Trst. Podrobnosti pobude sta včeraj na novinarski konferenci predstavili podžupanja Serena Tonel in predsednica omenjenega konzorcija Nadia Bellina. V družbi Matie Premolina, podpredsednika vzhodnokraškega rajonskega sveta, sta povedali, da se bo praznovanje vaškega zavetnika začelo v ponedeljek, 19. avgusta, in sicer ob 20. uri na kraškem dvorišču za picerijo Veto. Nastopil bo domačin Aleksander Ipavec, ki s svojo harmoniko navdušuje po svetu. Harmonikar, ki je tudi aranžer in skladatelj, se je udeležil včerajšnje uradne predstavitve letošnjih družabnih trenutkov na Opčinah in napovedal edinstven tango večer, ki ga bo oblikoval s kitaristom Markom Ferijem.

Šahovski turnir bo na programu 20. avgusta, šahisti pa se bodo pomerili ob 18.30 (vpisovanje na turnir se bo začelo ob 18. uri). 21. avgusta ob 20. uri bo za opensko cerkvijo koncert harmonikarja Denisa Novata in njegovih glasbenih spremljevalcev. Na istem prizorišču bo 23. in 24. avgusta od 16.30 dalje poskrbljeno za najmlajše, ki se bodo zabavali z animatorjem Ernestom in drugimi animatorji, ki bodo poskrbeli za telesne poslikave, na voljo pa bodo tudi napihljiva igrala. V soboto, 24. avgusta, bodo otroci dobili brezplačno kepico sladoleda v sladoledarni Arnoldo.

Tega dne bodo obeležili tudi god vaškega zavetnika, ko bodo pod kostanjem ob cerkvi (ob 19. uri) darovali mašo v slovenščini in italijanščini in praznovali 50-letnico sodelovanja organista Vinka Škerlavaja. Praznovanje vaškega zavetnika se bo zaključilo 25. avgusta ob 9.30 s slovensko mašo in procesijo.

Kot je včeraj povedala predsednica konzorcija Skupaj na Opčinah, bodo tudi letos domačinom postregli s prijetnim programom na prostem, katerega glavni cilj je druženje. Podžupanja Serena Tonel je pohvalila trud neumornih organizatorjev, k znajo s programom privabiti tudi obiskovalce iz mesta.