Sveti Martin trka na vrata

November je na Proseku sila priljubljen, saj proslavijo domačega zavetnika sv. Martina z velikim praznikom, ki hoče biti tudi slavospev novemu vinu in vinarjem. Pod okriljem Občine Trst in zahodnokraškega rajonskega sveta praznik prirejajo Kmečka zveza, odbor za ločeno upravljanje jusarskega premoženja, Miramarski morski rezervat ter krajevna društva in organizacije, ki so tudi tokrat poskrbeli za pester program dogodkov, ki se bodo začeli v ponedeljek, 4. novembra, in se zaključili kajpak na Martinovo, se pravi v ponedeljek, 11. novembra. Na Mandrijo bo sicer že od petka dne vabil lunapark.

»Pridelek je pred zimo že v kleteh in kmetje se ob prazniku sv. Martina veselo ozrejo za minulo plodno sezono. Praznik na Proseku je v tej luči priložnost za promocijo domačih, kraških proizvodov, ki niso količinsko konkurenčni, so pa izjemno kakovostni, hkrati pa velja za pomemben družbeni trenutek za krajevno in širšo skupnost,« je na današnji predstavitvi praznika dejala tržaška podžupanja Serena Tonel.

V program sta se poglobila predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni in predsednik Kmečke zveze Franc Fabec. Praznik bo v ponedeljek, 4. novembra, ob 17.30 na sedežu rajonskega sveta uvedlo odprtje razstave akvarelov Zgodbe o biosferi, ki jo prireja Miramarski morski rezervat. V torek, 5. novembra, bo ob 20. uri v Domu prosekarja posvet o sodobnih boleznih trte, ki ga bo oblikoval specialist za fitopatologijo na kmetijskem zavodu v Novi Gorici Ivan Žezlina, dan pozneje, 6. novembra, bo ob 20. uri v Kulturnem domu Prosek-Kontovel predstava Dve stoletji ljubezni in vina, ki jo ponuja Mednarodno združenje za opereto.