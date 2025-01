Svetovno znani alpinist Wielicki gost SPDT

Priznani poljski alpinist Krzysztof Wielicki bo v petek gost niza pogovornih večerov Morje gorà, ki ga ob svoji 120-letnici prireja Slovensko planinsko društvo Trst (SPDT) v sodelovanju s Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo (SKGZ). Dvojezično predavanje bo na sporedu ob 19. uri v Narodnem domu v Ulici Filzi.

»V Trstu gore rastejo iz morja. Na tem prepihu kultur in jezikov že stoletja dihamo gorski zrak. Kaj pa so drugega Kraški rob, dolina Glinščice, apnenčaste skale nad Jadranom ali kraške jame in podtalnice kot naš prvi korak v alpski svet,« so zapisali pri SPDT. Društvo organizira v Trstu niz pogovornih srečanj z vrhunskimi slovenskimi, italijanskimi in mednarodnimi osvajalci gorskega sveta, alpinisti, gorniki in pohodniki, tekači in pustolovci, ki o svojih doživetjih in izkušnjah pišejo in pripovedujejo.

Prva gostja je bila pisateljica Irena Cerar, tokrat je na vrsti Krzysztof Wielicki, 75-letni poljski alpinist svetovnega kova. V zgodovino alpinizma se je vpisal s prvim zimskim vzponom na streho sveta in nasploh na kak osemtisočak. Bilo je 17. februarja 1980, ko sta z Leszekom Cichyjem ob 14.25 v viharnih -42 stopinjah Celzija izplezala na rob – vrh Everesta. Opravil je še vrsto zimskih prvenstvenih vzponov, z Jerzyjem Kukuczko na Kangčendzengo leta 1986 in sam na Lhotse leta 1988. Je prvi in doslej edini človek z zimskim solo vzponom na osemtisočak ter peti, ki je splezal na vseh 14 osemtisočakov (od 1980 do 1996), na nekatere brez dodatnega kisika. Za svoje izjemne podvige je leta 2019 prejel zlati cepin za življenjsko delo.