Tatova zasačili pripadniki vojske

V sredo, 28. avgusta, so policisti v večernih urah aretirali 52-letnega Tržačana in 40-letnega Neapeljčana zaradi tatvine v oteževalnih okoliščinah in posesti ponarejenih ključev ter orodja za vlamljanje. Prestregli so ju pripadniki italijanske vojske, ki so ju opazili, medtem ko sta vlamljala v trgovino v Ulici Zanetti. Zasegli so jima med drugim orodje, ki sta ga uporabila za vlom, in sicer izvijač ter dleto. Poklicali so policiste, ki so ju preiskali in aretirali. Ugotovili so, da sta poškodovala roleto in vhodna vrata ter blagajno. Policisti so ju pospremili v tržaški zapor, kjer bosta na razpolago sodni oblasti. Uporabljeno orodje pa so zasegli.