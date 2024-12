Tatovi so bili spet na delu, tokrat v Križu

V Križu so se v minulih dneh spet potikali tatovi. V četrtek zvečer je prišlo do dveh vlomov. Tatovi so bili na delu v hiši na poti, ki od spomenika pelje do cerkvice sv. Roka, nato še v hiši, kjer trenutno ne biva nihče (lastnica je pred nekaj meseci umrla), na cesti, ki povezuje cerkvico sv. Roka s pokrajinsko cesto. V preteklih dneh so stanovalci v eni sosednjih hiš tudi presenetili na vrtu neznanca, ki mu je uspelo zbežati pred prihodom karabinjerjev.

Tatovi so v obeh primerih vloma razbili okno in vdrli v poslopje, pri čemer so ukradli nekaj dragocenosti, so povedali devinsko-nabrežinski karabinjerji.

Vaščani pa so opozorili, da je bilo celotno območje okrog cerkvice sv. Roka v Križu nekaj noči brez javne razsvetljave, na tem predelu vasi pa večkrat pride do podobnih okvar, kar ogroža varnost.