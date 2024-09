Za prihajajočo sezono so v Kosovelovem domu v Sežani pripravili štiri abonmajske sklope - gledališkega, glasbenega, Škratkin abonma za najmlajše in pa filmsko sedmico za filmofile. »Letošnja sezona prinaša pester in raznolik program, ki bo zadovoljil ljubitelje klasične umetnosti, pa tudi te, ki iščete nove in sveže umetniške izraze. Želimo si, da bi kulturni dom postal prostor srečevanja, dialoga in ustvarjalnosti,« je uvodoma dejala direktorica Katja Jordan.

Abonma teater vključuje letos šest predstav. Led bo konec oktobra razbila grenka komedija Paradiž v izvedbi Slovenskega ljudskega gledališča Celje. Gre za zgodbo, ki je umeščena v dom starejših občanov in temelji na dokumentarnem gradivu. Posebna je, ker je neverbalna, igralci pa nosijo maske. »V abonmaju imamo več takih predstav, ki se lotevajo življenjskih tem – staranje, izključenost, individualizem, s katerimi se mnogi lahko istovetijo,« je namignila programska vodja Helena Čehovin Gerželj.

Šest bo tudi koncertov, ki tvorijo abonma Melodija - naj med temi omenimo le akustični koncert Niet z gosti in nastop balkanskega blues banda Mostar Sevdah Reunion, pestra je hkrati filmska ponudba za vse starosti, najmlajši pa imajo na voljo tudi Škratkin abonma. Dogodke spremljajte na www.kosovelovdom.si.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.