Trga Garibaldi in Perugino še naprej brez steklenic in pločevink

Občina Trst je podaljšala prepoved pitja iz steklenic in pločevink na območju med trgoma Garibaldi in Perugino oziroma v okoliških ulicah do 1. novembra. Prepoved velja vsak dan od 22. ure dalje. Na istem območju so lokali lahko odprti najkasneje do 23.30. Občinska odbornica za varnost Caterina De Gavardo je pojasnila, da je odredba, ki so jo sprejeli konec julija, pripomogla k zmanjšanju števila kaznivih dejanj. Pozitivno so jo sprejeli tako prebivalci kot gostinci. Zaradi tega so se na občini odločili, da bo prepoved obveljala vse do Barcolane in noči čarovnic.

Podžupanja Serena Tonel je dodala, da prepoved pitja iz steklenic in pločevink ter omejitev obratovanja lokalov, v prvi vrsti koristita prebivalcem območja, ki so bili v preteklih mesecih večkrat priča kaljenju javnega miru. Koristni pa sta tudi za lastnike gostinskih obratov, ki bi jih lahko oškodovalo prepovedano početje nekaterih nepridipravov.