Tri nova stanovanja v domu Capon

Zaključila so se infrastrukturna dela v Domu Capon na openski Mandriji. Tržaška občina je v okviru širšega projekta, vrednega 710 tisoč evrov iz Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, prenovila prvo nadstropje stavbe, namenjene skupnosti. V samo prenovo je občina vložila 500 tisoč evrov evropskih sredstev. V nekdanjem domu za starejše občane, ki je zaprt že več kot pet let, bodo lahko zdaj uredili neprofitna stanovanja za starejše osebe ter socialno ogrožene družine.

Dom Capon upravlja tržaška občina. Pritličje in drugo nadstropje so pred leti že prenovili. Uredili so sedem sob s kopalnico in stranišcem ter skupne prostore, zlasti v pritličju, da bi spodbudili druženje med prebivalci doma.

Prvo nadstropje je prenovila družba Mads & Associati. Uredili bodo tri stanovanja za skupno deset stanovalcev. Eno stanovanje bo enosobno, drugo dvosobno za tri osebe, tretje pa trisobno za šest oseb. Prostore so včeraj obiskali tržaški župan Roberto Dipiazza, odbornica za infrastrukturna dela Elisa Lodi in odbornik za socialno politiko Massimo Tognolli.

"Danes predstavljamo rezultat skupnega dela, prostore, ki bodo primerni za osebe s posebnimi potrebami in družine," je povedala Lodi in spomnila, da je občina prenovila stavbo v celoti. Nestrpno čaka na odprtje prostorov Tognolli, ki je zaključeno obnovo označil kot eno od dobrih praks tržaške občine: "Dom bo ponovno postal pomemben kraj za socializacijo na Opčinah." Z denarjem, ki ga iz namenskega sklada ni porabila, bo občina posodobila kanalizacijo.