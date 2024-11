Trk med ulicama Foscolo in Canova

Med ulicama Foscolo in Canova je prišlo danes okoli 12.30 do hujše prometne nesreče, v katero sta bila vpletena avtomobil znamke BMW in rdeč kombi. Po informacijah lokalne policije naj bi kombi vozil po Ulici Canova v smeri Ulice Rossetti. Z njegove desne strani pa naj bi po Ulici Foscolo pripeljal črn avtomobil in z vso silo trčil v bok kombija. V trku sta bili poškodovani tudi dve parkirani vozili. Na kraju so posredovali lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke prometne nesreče, in še vedno odpravljajo njene posledice. Reševalci službe 118 pa so nudili pomoč poškodovanim v trku med avtomobiloma. Njihove poškodbe naj ne bi bile hude. Cesta je bila dalj časa zaprta za promet, odprli so jo okoli 14.30.