Trst pričakuje papeža Frančiška

Mesto je pripravljeno, da danes sprejme papeža Frančiška, ki bo pred 9000-glavo množico na Velikem trgu ob 10.30 daroval mašo. Kot je včeraj novinarje spomnil tržaški škof Enrico Trevisi, bo Trst po 32 letih ponovno sprejel poglavarja katoliške cerkve, a tokrat v povsem drugačnem ozračju kot pred tremi desetletji. »Tako kot Janez Pavel II., bo mašo obhajal na Velikem trgu, ki je umazan z zgodovino, a želi danes postati trg bratstva,« je izpostavil škof.

Gre za trg, ki objema vsakogar, vsaj v idealnem smislu, je poudaril Trevisi, saj žal zaradi pomanjkanja prostora ne bodo mogli vsi, ki so si to želeli, od blizu slediti papeževi maši. Spomnil je, in novinarje iz drugih krajev Italije poučil, da v Trstu v miru sobiva več veroizpovedi. Pri nekaterih svečanostih so tako vedno prisotni katoliški škof, predstavnik srbsko pravoslavne cerkve pa tudi rabin. »Danes je ozračje zelo drugačno, v mestu vlada mir in skupna radost,« je dejal škof. V tem času so se po njegovih besedah nekatere napetosti umirile, to pa po zaslugi dialoga in medsebojnega spoštovanja. Še naprej jih je treba graditi iz dneva v dan, je prepričan.

Papeževa maša bo kronala uspešen jubilejni 50. Socialni teden katoličanov z naslovom V srcu demokracije. Tako delegati kot tudi sami meščani in radovedneži so se od srede posvečali ravno tematikam demokracije in participacije. Včeraj je bil čas prvih obračunov: na dogodku je sodelovalo okrog 1200 ljudi, med katerimi je bilo 368 žensk, 310 mladih in več kot 80 škofov. Predstavilo se je približno 70 primerov dobrih praks.

Predsednik Italijanske škofovske konference Matteo Zuppi je izpostavil, da v teh dneh škofje niso pridigali, ampak so prisluhnili neštetim zgodbam. »Tu je malo viktimizacije oziroma je sploh ni,« je izpostavil Zuppi in dodal, da smo družba, ki potrebuje štiri tabletke in pet svetovalcev, da stori karkoli. Na Socialnem tednu pa je videl veliko voljo in veselja do dela.

Socialni teden tokrat z razliko od prejšnjih ni združil le katoličanov iz vseh italijanskih župnij in različnih društev (torej delegatov), ampak je vključil tudi tiste, ki se na ozemlju trudijo v socialnem duhu.

Delegati so v delovnih skupinah ugotovili, da se je potrebno vrniti k izobraževanju in družbeno-političnemu udejstvovanju. »Kot katoličani ne smemo gledati na družbeno in politično udejstvovanje kot na nekaj, kar se nas ne tiče,« je izpostavil predsednik znanstvenega in organizacijskega odbora Socialnega tedna in nadškof v Catanii Luigi Renna. Razložil je, kako so potekali dnevi delegatov, ki so vsak dan približno pet ur debatirali v skupinah, v katerih je bilo okrog 20 ljudi. Iz njihovega dela naj bi izšle smernice, ki naj bi jih predstavili septembra.