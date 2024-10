»Trst v srcu Italije in Evrope«

Tržaški Veliki trg so danes preletavale Freccie tricolori, letala akrobatske ekipe italijanske vojske, ki so na nebu zarisale italijansko zastavo. Pod njimi, na trgu, so obeležili 70. obletnico priključitve Trsta Italiji leta 1954.

Na proslavi je bil prisoten tudi predsednik senata Ignazio La Russa, ki je v nagovoru dejal, da je »Trst v srcu Italije in v srcu celotne Evrope«. Spomnil se je tudi nemirov leta 1953, med katerimi je življenje izgubilo šest mladih protestnikov, ki so se zavzemali za priključitev mesta Italiji.

Poleg La Russe so bili na slovesnosti prisotni še minister za odnose s parlamentom Luca Ciriani ter senator Bratov Italije Roberto Menia. Na Velikem trgu se je mudila tudi Arianna Meloni, sestra premierke Giorgie Meloni. Nastopili pa so tudi praporščaki italijanskih borčevskih in domoljubnih združenj.