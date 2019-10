Tržaški nadškof na liceju Prešeren

Na šolo je prišel, da bi spoznal tamkajšnjo stvarnost, drugače ga je duhovništvo pritegnilo že v otroštvu, ko je domačega župnika videl, kako se daruje za svojo skupnost, dalje je prepričan, da bo prihodnost v veliki meri odvisna od človekovih odločitev, dejstvo, da slovensko šolo obiskujejo tudi učenci oz. dijaki iz mešanih oz. italijanskih zakonov, pa je zanj prava perspektiva. To in še drugo je tržaški škof, nadškof Giampaolo Crepaldi dejal v odgovorih na vprašanja dijakov Liceja Franceta Prešerna med svojim današnjim obiskom na tej šoli.

Srečanje je potekalo v okviru škofovega pastoralnega obiska, ki v teh dneh poteka v krajevni svetoivanski župniji, ob uvodnem glasbenem pozdravu dijakov in nagovoru ravnateljice Loredane Guštin pa je bila glavnina srečanja posvečena vprašanjem, ki so jih nadškofu postavili dijaki. Med drugim jih je zanimalo, zakaj se je odločil za duhovniški poklic, pri čemer je Crepaldi odgovoril, da je že v otroštvu hotel biti kot domači župnik, ki je vse svoje življenje posvetil ljudem. Konkretno je odločitev za duhovništvo dozorela pri 18-19 letih, to pa ga spremlja že vse življenje, čeprav so nekateri dnevi svetlejši, drugi pa težavnejši. Moramo prihodnost ustvariti sami ali je v Božjih rokah, se je glasilo drugo vprašanje: eno in drugo, je prepričan nadškof, ki pa vseeno meni, da ima človek tu veliko odgovornost.

Odnosi s slovensko narodno skupnostjo so po nadškofovih besedah dobri, sam zelo vrednoti narodne kulture, ampak vse mora biti v okviru enotne perspektive. Trst je zelo trpel zaradi razlik med italijansko in slovensko skupnostjo, vendar zdaj obstaja perspektiva, tudi zahvaljujoč se slovenski šoli, v katero zahajajo ne samo učenci iz slovenskih, ampak tudi iz mešanih in italijanskih družin oz. družin drugih narodnosti. Nadškof je odgovoril tudi na vprašanje o latinski Ameriki: zadnjič je bil pred dvema letoma v Ekvadorju, kjer ga je prizadel rastoči razkorak med pretiranim bogastvom in zastrašujočo revščino, pa tudi problem drog in mafijskih združb. Če se tega ne reši, potem je treba biti v skrbeh, meni nadškof.