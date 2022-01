Tržaški pustni sprevod preložili za nedoločen čas

Tržaški pust letos praznuje 30 let, toda rojstnodnevna torta ne bo ravno sladka. Sprevod po mestnih ulicah so namreč zaradi slabih epidemioloških razmer za zdaj preložili, so sporočili organizatorji. Vse pa še ni izgubljeno, zagotavljata predsednica in častni predsednik Tržaškega pusta Sabrina Iogna Prat in Roberto De Gioia. Še vedno upata, da bi lahko dogodek vseeno priredili letos, čeprav nekoliko kasneje. Trideset svečk pa je vseeno trideset svečk in zato medtem z Občino Trst, soorganizatorico sprevoda že snujejo, kako bi se lahko potolažili v pričakovanju večjega praznika. V igri so manjše prireditve v posameznih mestnih četrtih in zlasti razstava. S fotografijami in posnetki hočejo prikazati, kako je razposajeno vzdušje v teh treh desetletjih povezovalo različne konce Trsta in kako so v minulih letih gostili celo evropski pust.

Organizatorja sta se pred nedavnim sestala s tržaškim občinskim odbornikom Giorgiom Rossijem, ki je pristojen tudi za pust. V prihodnjih dneh se bodo predstavniki občine še naprej sestajali z zastopniki posameznih mestni četrti. S polno paro pripravljajo program, ki ga želijo predstaviti čim prej.