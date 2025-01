Tržaški škof Trevisi pozval k nenasilnemu in nepristranskemu poročanju

»O dogajanju lahko poročaš, če se vanj potopiš in ga doživiš, ne pa če si samo gledalec.« Škofu Enricu Trevisiju je bil včeraj v navdih fotograf Steve McCurry, ki je znano fotografijo moškega v reki s šiviljskim strojem v rokah posnel prav iz vode. Poskusil je s kopnega, a tam ni imel pravega zornega kota. Zato je stopil v vodo, ki je bila polna pijavk, in v kamero ujel košček življenja revnega krojača ter ga poslal v svet. Na dogodku, ki ga je škofija priredila danes pri Sv. Justu ob Jubileju sveta komunikacije, je škof poudaril pomen novinarskega poročanja in potrebo po nenasilnem, nepristranskem posredovanju novic.

V krstilnici sv. Ivana ob tržaški stolnici so se danes zbrali novinarji in drugi zaposleni v svetu komunikacije. Prisluhnili so krajši maši, ki jo je daroval škof. V berilu je bilo povzeto sporočilo papeža Frančiška ob 59. Svetovnem dnevu socialnih komunikacij Z nežnostjo delite upanje, ki je v vaših srcih, v katerem papež poudarja dejstvo, da je danes komunikacija prepogosto nasilna, usmerjena v napad in ne v dialog. »Živeti po načelih krščanstva ne pomeni, da se zla ne sme videti, saj zaradi zla trpimo,« je v homiliji dejal škof, ki vabi k poročanju brez izkoriščanja in izzivanja k maščevanju.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.